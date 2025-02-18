江西女遊客赴泰浮潛　疑遭摩托艇撞到腦死亡

內媒周一（17日）報道，一名江西女遊客春節期間在泰國布吉島浮潛時溺水，目擊者稱當時聽到「咚」一聲，懷疑她被摩托艇撞到。家屬透露，女遊客獲救起後送到醫院，第二天醫生宣布她已腦死亡，但家屬不想放棄救治。

目擊者楊先生向內媒透露，事發於本月6日，涉事女遊客一行人乘坐的船比他們先到了布吉蛋島，都是大家在各個平台報名的一日遊旅行團，最後拼起來共約20至30人，其中逾半是中國人，也有少數外國人。楊先生指當時海上項目比較多，除了浮潛還有摩托艇，和他們同船的兩名法國人在浮潛時與一個開摩托艇的泰國人一起發現該女遊客出事。法國人說當時聽到「咚」一聲，懷疑是摩托艇撞到女遊客，但泰國人則稱是他跳下水救人的聲音。

女遊客的姐姐鍾女士表示，已收到楊先生提供的訊息，會主動聯絡開摩托艇的泰國人。她稱曾看到妹妹身上的傷痕，後肩、手臂、小腿上都有，以為是施救時造成，未知還能不能驗清楚。女遊客目前依靠醫療儀器保持心跳脈搏，家屬和多個責任方協商後續事宜，對方希望家屬接受醫療費50萬泰銖（約11.5萬港元）、死亡賠償100萬泰銖（約23萬港元）的方案，認為已盡了風險告知的義務。