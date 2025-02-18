《蘋果》指屠龍小隊「無畏無懼的示威者」　黎智英否認頌揚

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（18日）踏入第134日。黎智英繼續接受盤問。庭上證供顯示，《蘋果日報》曾訪問「屠龍小隊」，文中提及他們是「真正走在最前線、無畏無懼的示威者」。控方質疑黎智英有意透過《蘋果》邀請市民使用暴力，黎智英矢口否認，亦否認想頌揚「屠龍小隊」。

黎智英確認，曾傳訊息給本案從犯證人之一、《蘋果》副社長陳沛敏，說「我們應該找些聯署學生訪問，激發其他學生6.9出來」；黎亦確認自己是由李卓人成立、有關「6.9 大遊行」的群組成員之一。黎智英同意，《蘋果》想鼓勵更多學生參與示威反對政府，他亦同意李柱銘說法，即需要多一些年輕人加入，以展現跨世代形象。控方另提到，2019年11月，《蘋果》推出「撐學生 抗暴政」計劃。黎智英今稱，計劃目的是讓更多人捐款，以支持中學生讀報，至少讓學生知道當時社會發生的事。

就着2019年7月1日示威者闖入立法會事件，黎智英庭上表示，他承認示威者的行為屬於暴力，但就不是極端暴力。他們的目的不是破壞，而是以損毀具標標誌性的物品，或在牆壁上噴上口號，作為一種向政府示威的姿態。事實上，現場很多值錢的東西都沒有遭受破壞。控方展示同年10月9日，《蘋果》刊登題為〈和變勇「是政權，逼我進化」〉的全版報導，當中包括題為〈最初怕犯法 現在不怕死〉的訪問。控方指，這報導是想煽惑他人使用暴力，鼓吹他人憎恨政府。黎智英否認，表示上述只是訪問報導，《蘋果》刊登不等於支持觀點。至於版面頁頂欄目名稱「官逼民反」，黎同意是當時《蘋果》的觀點。

控方又展示《蘋果》另一篇題為〈屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武三罷〉的報導。內容關於4名「屠龍小隊」受訪，報導引述他們指要在「全民勇武」或「全民三罷」中二擇其一，當中附圖說，指他們是「真正走在最前線、無畏無懼的示威者」。黎智英稱，他認同「三罷」，但不認同全民要變勇武。作為傳媒，就要把受訪者的說法刊登出來，讀者自有其判斷。控方指，黎智英有意透過《蘋果》，邀請市民變暴力。黎稱完全不同意，也否認想頌揚「屠龍小隊」。至於線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》，黎智英承認《蘋果》有份協助製作及宣傳節目，但強調是其個人節目，他亦沒有向本案犯從證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹，談及美軍前副參謀長基恩擔任節目嘉賓。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022