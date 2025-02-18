本港2024年底人口錄753萬　較去年同期增6400人

根據政府統計處今日(18日)發表的數字顯示，2024年年底香港人口的臨時數字為7,534,200人。與2023年年底人口7,527,900人比較，增加6,400人，升幅為0.1%。2023年年底至2024年年底的人口上升，主要由於期間錄得21,000名香港居民淨移入。在同期內，人口錄得14,700人的自然減少，死亡多於出生，出生人數為36,700人，死亡人數為51,400人。

2024年年底的總人口中，常住居民佔7,267,100人，而流動居民佔267,100人。2024年年中人口修訂數字為7,524,100人。常住居民的數字修訂為7,257,300人，流動居民的數字則修訂為266,800人。2023年年中至2024年年中的人口變動率亦修訂為-0.2%。

政府發言人指出，香港人口在復常後連續第3年錄得增長。繼續受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，去年內持續有不少人士從內地及世界各地移入香港，使去年年底的常住居民人數較前年年底上升0.3%，整體人口亦因而有所增加。