旅發局再辦旅遊跑步 140名南韓藝人及運動員「跑覽香港」

參加活動的俊男美女以第一身視角，將香港的戶外運動體驗分享予其全球粉絲。

旅遊可以不拘一格，香港旅遊發展局（旅發局）早前針對南韓市場喜好，舉辦了跑步旅遊，該局今日(18日)公布，再度舉辦了「Hong Kong Outdoor Festival」，吸引逾140 名熱愛運動的南韓旅客來港，他們以海濱山野為伴、城市天際線作背景，透過跑步體驗香港城市風光與郊野自然魅力。

該項活動已於2月15至16日舉行，超過140名南韓旅客參加包括知名藝人、KOL及運動員等運動愛好者親臨香港，包括曾參演Netflix熱播韓劇《政壇旋風》的女演員林世美、南韓現代五項運動員兼亞運金牌得主全雄太等。

參加者自由選擇3條各有特色的跑步路線，包括太平山頂晨跑、中環海濱及郊外越野跑，第二條路線的參加者由南韓前田徑代表隊成員張豪埈、南韓馬拉松好手安垠泰等人帶領下沿海濱夜跑，以香港壯麗天際線為伴，感受都市脈搏。第三項活動則在專業教練帶領下到坐擁醉人景致的遠足徑石澳龍脊進行越野跑。龍脊被CNN 旅遊網站推薦為「世界上最美麗行山徑」之一。