人才清單增9項專業下月生效　涵蓋金融創科法律航運等

去年《施政報告》提到政府將於今年初更新人才清單，加入及推動「八大中心」所需人才。政府今日(18日)公布新一輪人才清單，將新增9項專業，涵蓋60項本地人才短缺的專業。新安排將於下月1日起生效，相關人才將可透過「優才計劃」及輸入內地人才計劃獲得入境便利。

當中金融服務人才有3項，其中包括會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才。而創新科技、法律及爭議解決服務、航空及航運服務方面，亦將分別新增2項、1項及3項人才，以配對「八大中心」所需。港府指，檢討人才清單時，已考慮有關專業是否難以在本地就業市場覓得有關專業的人才，以及是否無法通過本地培訓適時培育所需人才。是次更新的清單亦包括新興行業，以及部分在去年11月公布的「2023年人力推算」所識別未來5年屬高需求職業，而資歷要求為學位或以上的專業工種。

勞工及福利局發言人指，政府考慮新增或保留人才清單的個別專業時考慮要點有三，包括該專業有助本港高增值及多元化發展，以及有關人才不能在本地就業市場輕易覓得及培訓。他續指，政府決定新增9項人才至清單，相關專業包括金融服務業的「會計業專才」、「伊斯蘭金融專才」及「資深大宗商品交易專才」；創新科技方面，將增設「資深系統架構師」及「專利專業人員」；法律及爭議解決服務方面增設「法律知識工程師」；而行空及航運方面則加入「驗船師」、「綠色航運專業人員」及「飛機維修工程師」。而不接獲建議包括臨床心理學家、創意產業等，是因為相信本地培訓能提供足夠供應。

財經事務及庫務局發言人表示，局方其中一個目標是就發行伊斯蘭債券構建平台，而政府過去數年亦先後3次發行不同的伊斯蘭債券。他解釋，伊斯蘭金融要求相關人員符合其律法原則進行金融活動，例如人員不能透過相關財務工具收取或支付利息、投資產品不能涉及酒類、豬肉等。因此，當局考慮的人才除了要有足夠的金融知識，亦要對相關守則有專業認知。

會計專才方面，財庫局解釋指，2023年11月至12月，會計師公會就業界人員進行調研，發現近三分一公司空缺率超過1成，部分空缺率更高達3成，業界相信填補相關人手需要一定時間。另外，會計師公會的專業資格試（QP）及課程報名人數按年下跌，而業界的中至中低層人員流失率高企。政府與公會及業界討論後，決定將會計專才加入清單，其中要求包括要符合QP基礎資歷。被問及為何不吸引更多本地人考QP而直接輸入人才，發言人同意吸引本地人才是其中一個重要方向，而公會亦有調節課程及考試門檻，冀吸引本地人入行。

勞福局發言人又指，政府於2018年至2023年透過人才清單收到的申請約有350多宗，而2023年中修訂清單後，申請增加至1,123宗，相信修訂清單有助吸引人才來港。未來政府就會就清單適時檢討，考慮是否要保留或新增人才項目。