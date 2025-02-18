積金局去年12月接331宗投訴　拖欠供款發14張傳票

強制性公積金計劃管理局向立法會人力事務委員會提交文件，交代強積金制度的最新實施進度。文件顯示，去年12月積金局共接獲331宗投訴，當中291宗是針對共199名僱主作出的投訴，以僱主拖欠供款最常見，其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃。

積金局表示，在去年12月共接獲331宗投訴，當中291宗對僱主的投訴，佔整體88%，其中以僱主拖欠供款最多，有283宗；其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃，錄116宗；至於其他例如沒有供款紀錄有8宗。而餘下40宗投訴則是對受託人/中介人或與職業退休計劃等有關。

勞工處同期接獲22宗涉及強積金的投訴，該等投訴均與涉嫌不當地扣減僱員的工資及拖欠供款有關。而在去年1月1日至12月31日期間收到598宗投訴當中，有352宗已轉介到勞資審裁處╱小額薪酬索償仲裁處仲裁;有106宗經調停或提供意見後獲解決;有79宗個案涉及的僱員已在勞工處落案追討及正待調停結果。

檢控方面，積金局去年12月就拖欠供款共發出14張申請傳票數目。供款附加費方面，積金局則向35,500萬名僱主發出通知書。同期局方主動巡查147間僱用機構。