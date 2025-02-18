CEPA修訂協議　議員指兩地資格互認「魔鬼在細節」

CEPA修訂協議，雖讓香港在多個具優勢的領域都享有開放措施，但落實效果則有疑慮。在今日(18日)立法會工商及創新科技事務委員會會議中，有議員形容「魔鬼在細節」，指過去不少本地專業人士即使取得內地資格，要在內地展開業務亦不容易，亦有議員指內地審批電影電視業的內容是業界的痛點，冀容許一些前置審批的措施可以在香港實行。當局回應指，會循不同途徑向內地有關部委反映業界的意見和訴求。

金融服務界議員李惟宏關注兩地資格互認問題，指在CEPA下本港有許多專業人士已通過考核並取得有內地資格，然而「魔鬼在細節」，業界發覺實際情況是「香港持牌人士做返香港嘅嘢，內地持牌人士做返內地嘅嘢」，他指不同行業或有不同經驗，但仍然有專業服務如金融業即使取得牌照，回到內地亦未必可以展開相關業務。

議員吳傑莊亦關注電影電視業方面的一些內容，指內容審批是行業的痛點，很多時候都是「估吓估吓，香港就擔心唔批，內地就驚你唔知攞啲乜嘢上嚟」因有關狀況的存在，政府可否跟內地有關部門研究一下，有否一些可供前置審批的東西可以在香港實施，以便利雙方的溝通，此舉或可幫助業界重拾幾十年前，香港是東方荷里活的品牌。

議員議員廖長江希望政府更清晰的解釋，網絡電視劇是否包括在新媒體短視頻平台，例如抖音、快搜等，和其他串流平台播出，每集時間只有幾分鐘的微短劇，而政府有否調查香港短劇製作在內地的發展情況，會不會有措施幫助香港從業者拓展內地的短劇市場。

商務及經濟發展局副局長回覆，電視電影方面，以往是廣電總局審批內容，但過去幾年有關權力下放至省的層面，指聽到議員的意見，當局會向相關部委看看怎樣去反映意見。由於合拍劇需經內地主要的審批部門通過了之後，方可可在內地播出和發行，當局留意到本地廣播機構有跟內地的合作夥伴，例如串流平台在擴展一些合作協議，包括擴大合拍劇的一些合作協議，政府會留意市場發展，具體細節「會返去再睇睇」。工業貿易署署長廖廣翔指邀請相關的內地部委出席明天(19日)的宣講會，讓業界藉此機會詢問相關情況。