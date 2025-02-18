環境局擬推生產者責任制　目標8年後回收75%膠樽

膠樽、紙包飲品盒的回收率偏低，環境及生態局最新向立法會提交「生產者責任計劃」的共同法律框架文件，提出以「市場主導形式」推行計劃，料在今年上半年提交修訂條例草案。局方並披露會先推行飲品膠樽及紙包盒生產者責任計劃，初步構想會涵蓋100毫升至2公升之間的產品。飲品供應商在首階段需做到膠樽30%及紙包盒10%的法定回收率，料在6至8年後升至75%及50%的回收目標。多個環保團體認同立法，但指計劃實施日期未明，促訂立更高的回收目標。

環境局在文件指出，飲品供應商須登記成為「登記飲料供應商」，並每半年向環保署申報已登記飲品的分發量資料。供應商可選擇自行安排回收飲品膠樽及紙包盒以達致政府訂定的回收目標，或聘用提供回收服務的公司(登記計劃營運者)代其履行回收責任。

局方提到，現時膠樽及紙包盒的回收率僅約14%及少於1%，業界普遍希望政府訂定較低的起始回收目標，以便適應計劃及建立回收網絡。因此，局方擬將首階段膠樽及紙包盒的法定回收目標分別設在30%及10%，形容是「較務實的水平」，相信有利計劃順利推行；又說已目標較現時回收率已大幅增長，尤其是紙包飲品盒，首階段目標10%已超過現時回收率1%的10倍。

局方續指，未來會按實際的回收情況，逐步提高法定回收目標，並預計在計劃推出後6至8年可以達致第4階段的回收目標，即膠樽75%及紙包盒50%的回收目標，與其他地區的平均回收率相若。若自行回收的飲料供應商或計劃營運者未能達到回收目標，政府正考慮可能就其回收量差額追收回收款項。

飲料供應商或計劃營運者亦需設立指定退還點。政府會協助業界在合適的政府場地設立退還點。環境局說參考其他地方的經驗及考慮到本地零售店舖的意見和實際情況後，建議只有大型並且銷售包括受規管飲料產品的零售店舖，才須設立指定退還點，初步建議計劃會要求指定退還點須為每個指定容器提供不少於1角回贈。

局方又打算分階段推行膠樽和紙包盒生產者責任計劃，例如在計劃推行的第一年只進行各項準備工作，包括為各持份者登記、收集計劃所須的基線數據，以及向業界及公眾宣傳計劃等；並設立足夠的適應期，讓各持份者有充足時間制定和作出合適的回收安排。

綠惜地球、綠色力量、綠領行動、綠色和平聯合表示，回收目標在首1至3年內應訂在至少70%，並引述愛爾蘭等外國案例，指只要設立具吸引力的經濟誘因和便捷的回收網絡，均可以短時間內提高飲品容器的回收率至70%以上。他們又認為1毫回贈並不吸引，倡設1港元按金制，以便消費者在退還飲品容器時即可全取按金，並能杜絕飲品商以環保回贈為名抬價牟利。

團體又倡若飲品生產商未達回收和源頭減用目標，政府應徵收具阻嚇作用的罰款，以督促生產商履行環境責任。香港飲品商會則指原則上支持政府推展膠樽及紙包飲品盒生產者責任計劃，會繼續與政府、議員及其他持份者溝通，以令其更切實可行及具持續性。