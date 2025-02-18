高院法官陳嘉信屢涉炒襲　獲證抄襲9成半但沒有懲處

法官抄襲9成半，被投訴但不成立!屢次被指撰寫判詞時涉及「司法抄襲」(judicial copying)的高院原訟庭法官陳嘉信，於早前又再次被指在一宗民事訴訟的判詞中抄襲原告方95%的陳詞，陳官亦就此事遭到投訴，交由專責法官小組作調查。司法機構於近日公布調查結果，指專責小組判詞的確「很大篇幅抄襲了原告人的開案及結案陳詞」，但因認為最終裁斷和結論均出於陳官手筆，故投訴不成立。而陳官雖被認為有大幅度抄襲，且不止一次被裁定有抄襲，卻沒有受到任何懲處甚或被訓斥，不禁令外界質疑是否即使法官犯錯亦沒有任何後果，及被質疑公義是否能完全得以彰顯。

據司法機構早前公布，專責法官小組指涉及的判詞中「有很大篇幅抄襲了原告人的開案及結案陳詞」，在其中某些地方，陳嘉信法官有明確表示同意或接納原告人陳詞中的相關部分。而整份判詞中共有116段，只有最後10段的大部分內容出自陳官手筆，即多至95%屬抄襲部分，該10段亦含有沒有分析案件有關的段落，但小組認為當中仍可證明法官曾對證據及相關法律進行獨立評核及分析，並非無差別抄襲，故裁定投訴不成立。不過小組並沒有表明陳嘉信法官有否與其他法官判詞一樣，明確並詳盡分析為何有如此決定。

小組亦表明及同意「任何在判詞中大量採納訴訟各方陳詞的行為（特別是沒有說明其出處的情況）是不可接受的」，因為會令人質疑法官是否放棄其司法職能，或公義是否得以彰顯。但是小組最終只表示需忠告陳官日後不應再大量採納陳詞。而投訴法官行為諮詢委員會亦指過多的「司法抄襲」，會令人質疑法官有否運用獨立思考裁決。

儘管如此，至少涉5次抄襲的陳官最終亦沒有獲得任何懲處或被訓斥，終院首席法官張舉能亦強調法官的職責是獨立公正地審案，但只表示陳嘉信法官往後應避免類似的做法，並認為應在撰寫判詞方面向陳提供適當的支援及指導。而有關抄襲，即使在學校亦屬不允許，是次更涉及抄襲原告方95%陳詞，但涉及的人士卻沒有受懲處，會令外界質疑法庭是否容許抄襲。陳官過往亦不止一次被指涉司法抄襲，卻沒有被懲處，又會否令其他懷疑涉及司法抄襲而可能導致出現不公的案件不作揭露。

翻查過往法庭紀錄，除是次投訴涉及2021年一宗申請永久禁制令的民事審訊外，陳嘉信法官亦有4宗案件被指涉「司法抄襲」，被上訴庭質疑其判詞抄寫或「廣泛整合」與訟方的陳詞。4宗案件均涉及陳官被指「司法抄襲」而被與訟人作為上訴提據之一向上訴庭提出上訴，上訴庭頒發判詞的時間橫跨2020年至2023年，當中包括逆權侵佔案件、藐視法庭案件、「黃道益活絡油」商標案及「鷹君集團」遺產處理案。

就「黃道益案」中，陳嘉信法官的判詞被指超過98%內容來自原告的書面陳詞，上訴庭批評陳官全盤抄襲原告，必然會令敗訴一方覺得法官「走捷徑」及放棄了司法責任，並裁定被告方上訴得直，案件發還另一名法官重審。至於「鷹君集團」案，陳官亦被批評在239段的判詞中，有221段涉抄襲，部分為逐字抄襲或僅作小量字眼修改，分析理據的段落全部抄襲勝訴方。上訴庭最終表明對陳官的判斷不作任何比重，並重新考慮案件及裁定上訴方大部分上訴得直，交由另一法官審理。