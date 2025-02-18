東華三院環保村今日正式開幕　設露營農莊等打造環保教育基地　

位於將軍澳的東華三院環保村已投入服務逾半年，截至去年12月，已舉辦約190個活動，吸引逾10,000名市民參與。環保村今日（18日）舉行開幕典禮，環境及生態局局長謝展寰及東華三院主席鄧明慧等主持揭碑儀式，謝展寰致辭時指環保村是香港首個建於已活化堆填區上的環保教育基地，由環保署「活化已修復堆填區資助計劃」資助，望市民能受惠於多元化的康樂設施和創新服務。而環保村內提供了包括露營、兒童遊樂場及農圃等設施，當中還融入了不少環保元素，以鼓勵市民在日常生活中減碳。東華三院表示，環保村正是可持續發展理念的實踐，還呼籲市民可透過日常行動實踐減碳生活。

環保村位於將軍澳第一期堆填區B段，佔地約2公頃，分為上下兩個平台，中央皆設有心型草坪，象徵環保村「以心啟程」， 用心推動香港環保項目。村內種植有逾200棵樹木，分別有來自本地和外國的超過140個樹木品種，市民能在不同季節、時分欣賞多樣的花卉景致，於城市中也能感受綠化氣息。

環保村內提供了多項康樂設施，包括無火露營區、社區農圃、動能兒童遊樂場、再生能源設施和環保藝術裝置等。村內設有6個無火露營區，共46個架高木地台， 提供特色、標準和簡約三種露營選擇，供公眾、學校及社區團體申請租用。同時，村內還提供營具租借、太陽能充電電池、冷熱水淋浴間、雪櫃及即磨咖啡機等設施，當中2至4人露營地台租金為600港元。另外，訪客還可參加環保露營工作坊，學習減廢、升級再造等綠色生活能，實踐低碳戶外體驗。

環境及生態局局長謝展寰指，環保村是香港首個建於已活化堆填區上的環保教育基地 ，希望大家能享受環保村的優美園景和多元化設施，體驗活化空間的再生力量，並從中得到啟發，共同推動綠色生活方式，攜手共建一個青山、藍天、綠水的香港。

東華三院主席鄧明慧就指，東華三院一直積極推動可持續發展，而環保村正是該理念的實踐。她續指，環保村不僅是一個綠色生活及教育基地，更是一個凝聚社區力量的平台，透過提供露營體驗、社區農圃、升級再造藝術及環保創新工作坊，讓不同年齡層的市民可親身體驗可持續發展的可能性。