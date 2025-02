當局揭5宗假學歷申教席事件　一持英國護照女子遭報案追究

教育局昨日(17日)指,香港學術及職業資歷評審局在2023/24年度學歷評估過程中識別出涉及虛假學歷的申請中,有5宗涉及「教師註冊或教師聘任用途」。消息指,其中一人為一名持英國護照42歲女子,涉嫌偽造於2011年畢業,英國埃克塞特大學(University of Exeter),小學英語教育(Postgraduate Certificate in Education in English Primary)的虛假學歷,評審局向該校查證後,證實為虛假證書,繼而報案。

教育局早前表示,已要求專上院校採取強化措施,例如按情況要求申請人在入學前提交第三方機構的驗證證明,進一步確保所獲學歷的真實性,相關院校亦會嚴守把關責任,清楚展示對偽造或提供虛假學歷「零容忍」的立場,如發現違規的情況,專上院校會立即果斷採取紀律行動,包括撤回錄取決定或取消涉事者學籍,並按情況轉介相關執法及簽證機關跟進。