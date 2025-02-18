提升學生體質　內地要求中小學體育課「要出汗」

北京市近日發布簡稱「體育八條」的有關中小學體育工作措施，明確要求強化運動負荷監測，杜絕「說教課」和「不出汗」的體育課。

北京市教育委員會、北京市體育局近日聯合印發的《關於進一步加強新時代中小學體育工作的若干措施》，內容包含打造「能出汗的體育課」、大力開展學生「班級賽」、科學精準提升學生體質等八條措施。措施要求，該市小學和初中每天1節體育課，高中每周3至5節體育課，沒有體育課的當天要安排不少於45分鐘的體育鍛煉。每節體育課安排不少於10分鐘體能練習。學校要開齊開足體育課，不得以任何形式擠佔體育課，杜絕「陰陽課表」。

體育八條要求學校組織學生開展球類、跳繩、踢毽、跳橡筋繩等不少於10個項目的輪換活動，確保義務教育階段每名學生掌握至少2項運動技能。此外，學校每年要組織全員參加的冬季長跑或春季接力跑活動。體育八條還提出，定期安排體校教練員和優秀退役運動員進校，每周指導學生開展至少1次專項訓練，並對體育教師進行專門輔導。各區要每年組織不少於10場「冠軍進校園」活動。