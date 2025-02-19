旺角惡漢路權問題拍打的士兼「放飛劍」　與的哥街頭肉搏乘亂逃去

雙方扭作一團地上遺下一對鞋，不少途人圍觀。

昨日(18日)網上流傳兩段片段，顯示一名穿黑衣、戴眼鏡的男的士司機，與一名穿綠衣男途人在旺角豉油街街頭拉扯，雙方扭打跌坐地上。的士司機眼鏡飛脫，波鞋亦告甩掉。

期間，旁邊一名穿粉紅衣的女子扯着綠衣男的衣服，嘗試勸阻及把他拉開，另有人則不斷大喊「報警！報警！報警！」雙方拉扯間，由於涉事的士停在馬路造成阻塞，其後一名灰衣男趨前，大喊「唔該你駛埋架車先啦！」綠衣男趁的士司機望向該男子時，趁機站穩並以右臂推向的哥胸口。

另有片段顯示，眼鏡和波鞋俱告飛脫的的哥，從後緊抱綠衣男，綠衣男嘗試拉開對方的手，一邊側身以手肘撐地，最後掙脫的哥然後站起。的哥隨即拾回眼鏡，綠衣男則告走開，片段至此結束。據悉，事件因的哥見綠衣男與女友人橫過馬路，遂響按示警，故引起綠衣男不滿且拍打的士車頭蓋，並向的哥「放飛劍」引爆衝突。

執法部門同日晚上8時許，接獲多名市民報案，指旺角豉油街50號對開有2名男子毆鬥。警員趕抵現場，33歲姓梁男司機稱當時正駕車途經上址，期間與一名男途人因過路使用權問題起爭執，其後遭男途人拳打，對方乘亂逃去。男司機報稱胸口及手腳受傷，由救護車送廣華醫院治理。警員經初步調查，案件列「襲擊致造成身體傷害」，並追緝一名20多歲男子。