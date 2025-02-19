東方日報A1：人才流走無力挽留　60專業靠外援打救

困擾本港幾年的移民潮有「水尾」迹象，政府統計處昨日公布2024年底全港人口的臨時數字為753.42萬（見表）。不過，香港仍面臨嚴重的人才荒及勞動力不足壓力，而當局的培訓政策無方，只是一味靠人才計劃填補漏洞。政府昨日更新新一輪人才清單，新增了9項專業可輸入人才，新清單已涵蓋60項專業，3月1日起生效，當局同時透露，自2018年至2023年間循清單輸入的人才已批核個案不足1,500個，引來計劃需否制訂明確的關鍵績效指標（KPI）的關注，政府強調無意設KPI，但會適時檢討清單。有議員認為，社會需要思考如何短期內精準補充香港的勞動力不足，東南亞是「人才戰」的其中一個「戰場」，但本港在東盟的宣傳卻不足。

本港2024年底的臨時人口數據，較2023年底的752.79萬再增加6,400人，去年的新生人口較前年多了3,200人，且本港連續兩年錄得人口淨遷移，去年的人口淨移出則只有18,900人。不過，人口回升未能緩減勞動力市場的壓力。

政府昨日公布，新增9項專業人才至清單，包括金融服務的「會計業專才」、「伊斯蘭金融專才」及「資深大宗商品交易專才」；創新科技方面，將增設「資深系統架構師」及「專利專業人員」；法律及爭議解決服務方面增設「法律知識工程師」；而航空及航運方面則加入「驗船師」、「綠色航運專業人員」及「飛機維修工程師」。清單不接納臨床心理學家、創意產業等建議，政府解釋指，因考慮到有部分工種職能相似，或本地培訓能提供足夠供應。

當局指，考慮新增或保留人才清單的個別專業時會考慮3個原則，包括該專業有助本港高增值及多元化發展、有關人才不能在本地就業市場輕易覓得及培訓，今次更新的清單包括新興行業，以及部分在2023年人力推算中界定為未來5年屬高需求的職業，而資歷要求為學位或以上的專業工種。

伊斯蘭金融專才屬新興產業，政府指其中一個目標是就發行伊斯蘭債券構建平台，而政府過去數年亦先後3次發行不同的伊斯蘭債券。會計專才方面，2023年11月至12月，會計師公會就業界人員進行調研，發現近三分一公司空缺率超過一成，部分空缺率更高達三成，業界相信填補相關人手需要一定時間。政府與公會及業界討論後，決定將會計專才加入清單。

談到過去幾年循清單吸納人才的成效，政府指，自2018年至2023年透過人才清單批核的個案約有350多宗，而2023年中修訂清單後至去年底，則批核了1,123宗，最多人申請的項目包括建築師、土本工程師、金融科技及人工智能等行業，相信修訂清單有助吸引人才來港。當局又指，由於相關人才亦可通過「高才通」等計劃來港，暫時未有為清單設明確的KPI，政府未來亦會適時檢討清單，考慮是否要保留或新增人才項目。

議員顏汶羽表示，「人」是經濟發展的第一要素，因此社會需要思考如何短期內精準補充香港的勞動力不足，他希望政府按着人才清單調整輸入的人才計劃，包括擴大可申請高才通的大學學校名單，又指東南亞為「人才戰」其中一個「戰場」，指本港在東盟的宣傳不足，大學對輸入人才計劃未有充分掌握，建議組建專項團隊，定期赴東盟地區開展宣傳推廣活動 。

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