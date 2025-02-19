拒評台擬購100億美元軍備消息　美稱依法挺台自衞

英媒周二（18日）消息指，台灣正考慮向美國採購70億至100億美元（約546億至780億港元）的軍備，台方未證實此說法。台媒周三（19日）引述美國國務院回應指，美方依法支持台灣的自衞能力，但在正式通知國會前，沒法評論可能的軍售案。

美國國務院一名發言人以電郵回覆台媒詢問時指出，美國依據《台灣關係法》，將持續支持台灣的自衞能力。發言人表示根據政策，在正式通知國會之前，國務院無法對可能或待定的武器轉讓發表評論或進行確認。知情人士此前向英媒透露，台灣計劃提出特別防衞預算，着重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。

英媒另引述消息人士指，美國其他外交職位正進行重大調整，但美國在台協會（AIT）處長谷立言將續任現職。谷立言上任未滿一年，對於職務有沒有可能出現變動，美方官員向台媒表示，國務院網頁上寫明「谷立言是AIT台北辦事處處長」。

台灣防務部門周三公布，截至當日上午6時的前24小時內，共偵獲大陸36架次軍機、7艘次軍艦，其中33架次逾越海峽中線，進入台灣北、東、西南部空域。大陸周六（22日）將從四川西昌衞星發射中心朝太平洋發射運載火箭，預計將經過台灣防空識別區。