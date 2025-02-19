馬時亨獲委任貿發局主席　林建岳重掌旅發局　

政府今日（19日）公布委任馬時亨接替林建岳為香港貿易發展局（貿發局）主席，任期由2025年6月1日至2027年5月31日，為期兩年。政府同時公布委任林建岳接替彭耀佳博士為香港旅遊發展局（旅發局）主席，任期由2025年4月1日至2028年3月31日。同時委任林健鋒、黃敏華和彭韻僖為旅發局新成員，任期由2025年4月1日至2027年3月31日。

馬時亨表示，對於這個任命感到非常之榮幸，將全力以赴，利用香港特別行政區作為國際貿易和金融中心，以及「超級聯繫人」和「超級增值人」的悠久地位，支持香港企業在國際舞台上發展。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，馬時亨具備極之豐富的公共服務和營商經驗，定能勝任貿發局主席一職。有信心他將帶領貿發局，全力協助企業應對多變環球貿易格局帶來的挑戰，積極拓展新市場和商機，進一步推進香港作為國際貿易中心的發展。

另外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩則表示，林建岳曾擔任旅發局主席，在推動香港旅遊發展方面的經驗非常豐富。他具備多元的商業管理和公共服務經驗，高瞻遠矚，是帶領旅發局和整個香港旅遊業更上一層樓的最佳人選。相信旅發局在他領導下，將進一步向全球推廣香港，展現香港的魅力，令訪港旅客樂而忘返，念念不忘，一訪再訪。

資料顯示，馬時亨曾出任商經局局長、財庫局局長、港鐵主席及擔任多間公司董事局成員。而林建岳曾於2013至2019年期間擔任旅發局主席，任內曾面對反水貨客示威，以及「一簽多行」政策改為「一周一行」等挑戰，而本港亦在2018年創下逾5,100萬人次內地旅客訪港的最高紀錄。