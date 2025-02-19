工會不希望的士罷工擾民　政府正研規管網約車平台

多個的士團體及工會不滿政府打擊白牌車不力。

多個的士團體及工會不滿政府打擊白牌車不力，更聲稱或發起大型罷駛行動。交通諮詢委員會早上開會，希望政府有實際時間表打擊非法白牌車，又稱罷工擾民，他不希望發生。運輸署則重申網約車平台訂定規管立法建議，促進長遠健康可持續發展。

運輸署署長李頌恩出席交諮會會議，聽取的士業界代表對規管網約車及白牌車等意見，網約車平台代表會出席另一節會議。香港的士小巴商總會會長周國强在會前表示，希望政府有實際時間表打擊非法白牌車，盡快解決問題，讓的士業可以公平做生意。

對於早前有的士業人士表示，如當局未能提出讓業界滿意的答覆，會發起暫停接載服務，周國強指罷工擾民，他不希望發生。

早前發出聲稱罷工相關文件的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，業界訴求清晰，認為「白牌車」犯法，不斷侵蝕的士業的利益，檢控違法經營是政府的責任，希望今日的會議，可以討論出好結果，視乎會議結果才決定下一步行動。

他又澄清，的士罷駛行動從未落實，業界也不希望組織任何影響市民的活動，只是曾經有會員在內部會議中提出罷駛，或有人流出會議紀錄，暫時不想評論。

運輸署在社交平台指正就規管網約車平台進行研究，檢視個人化點對點交通服務的整體供求，並繼續聆聽持份者的意見和關注，就規管網約車平台訂定規管的立法建議，以促進個人化點對點交通服務的長遠健康和可持續發展。

該署指政府對透過不同通訊科技，使用互聯網或流動應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務，持開放態度，前提是相關平台必須確保支援載客服務合乎法規，保障乘客安全及利益。

根據現行法例，任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客，有關車輛必須根據《道路交通條例》（第374章）的規定，領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法。

該署又提醒乘客使用非法出租汽車服務都可能蒙受風險。當發生交通事故，提供非法出租汽車服務的車輛的第三者責任保險可能會失效。