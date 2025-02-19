多地滑雪人數創新高　冰雪大世界單日遊客量首破10萬

內媒周二（18日）報道，新春以來全國多個滑雪場滑雪人數創新高，冰雪旅遊目的地收入實現較大增長，冰雪消費催熱冰雪裝備製造、冰雪場館建設。其中，黑龍江哈爾濱冰雪大世界已接待逾300萬人次，單日入園遊客數量首次突破10萬人次，達歷屆之最。

此外，新疆將軍山國際滑雪度假區單日滑雪人數突破1萬人次，刷新歷史紀錄。吉林萬科松花湖度假區接待遊客量同比增長40.1%，單日遊客接待量達歷史最好水平。位於新疆烏魯木齊縣的絲綢之路山地度假區開放15條初、中、高級雪道，客流量比平常增加近40%。廣州熱雪奇迹遊客數，在春節假期同比亦增長10%。

數據顯示，上月28日至本月4日，廣東、重慶、江蘇、上海接待滑雪客流量同期分別增長79.4%、37.8%、33%和32%，全國934個滑雪場客流量達1,723.2萬人次，同比去年春節假期增長10%。中國旅遊研究院發布報告預測，2024至2025冰雪季，國內冰雪休閒旅遊人數有望達到5.2億人次，旅遊收入有望突破6,300億元人民幣（約6,729億港元），較上個冰雪季大幅增長。