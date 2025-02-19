婚前協議　議員：愛情婚姻無人知有冇限期　批法庭酌情權太廣泛

現今世代，不少準新人會訂立婚前協議，預早為離婚財產分配及權益保障作安排，但根據現行法例相關協議沒法律約束力。當局指現行制度會考慮協議內容及其他一籃子因素，有議員認為法庭「廣泛酌情權太過廣泛」。另外，當局指贍養費調解服務，去年10月推出至今年1月協助了64個案。

民政及青年事務局局長麥美娟今日(19日)在立法會回應議員質詢時指出，法庭有酌情權就財產分配作安排，雖然現時沒相關條文訂明協議的法律效力，但法庭須予以相當部分考慮，採納部分或全部協議內容。她表示，法庭會考慮雙方為家庭福利作出的貢獻、子女經濟需要等因素，未必能劃一處理婚前財產，稱現行制度行之有效。

議員林素蔚直言：「愛情、婚姻，無人知有冇限期嘅。」她指過去亦接觸過不同個案，認為法庭「廣泛酌情權太過廣泛」，又指現時更多人會考慮訂立婚前協議，認為法庭應先參考協議作作裁決，很多家事法庭個案因為與婚前協議不符而有衝突。麥美娟重申，法庭會作一籃子因素考慮給婚前協議內容，作符合利益的決定。

另一名議員陳曼琪指婚前協議亦會引發跨境財產的問題，關注政府會否協助相關狀況。麥美娟回應稱，政府去年在政府施政方針提及的贍養費調解服務，牽涉本地及跨境資產，去年10月推出至今年1月協助了64個案，另外有300多宗查詢。她指當局會和律政司再研究相關措施。

提出質詢的議員林琳認為準新人經雙方同意才會簽訂婚前協議，認為清晰訂明其效力，能吸引高增值投資者移民、提升資產管理形象。她建議政府鼓勵信託公司，降低門檻讓更多人能使用信託服務。財經事務及庫務局副局長陳浩濂指現時市場上有信託公司為資產低於一百萬港元提供服務，不同公司會就其客戶群、業務模式等提供不同服務。