議員不點名斥有公營機構推大項目致財困 另批處理申請緩慢

審計署署長2020至2024年向12個機構提出審計建議，當局指6個機構已落實建議，平均需時1.5年。有議員關注近年有公營機構推出重大項目導致財困，亦有議員指歷年審計報告顯示公營機構存在處理申請進度緩慢、未能按承諾時間完成審批等問題，認為應延伸精簡審批流程、提升服務效率的精神。

財經事務及庫務局局長許正宇今日(19日)在立法會回應議員口頭質詢時指出，公營機構應立合適管治架構，政策局會委任合適管治組織成員及訂定監管措施。他說，假如審計署署長選擇審計某公營機構，政策局及管制成員應監督公營機構，落實建議並檢討加強監管。他補充，現時合乎審計標準的團體有23個，而貿發局並非審計對象。

他續稱，審計署署長2020至2024年向12個機構提出審計建議，6個機構已落實建議，平均需時1.5年。議員陳振英認為完成建議所需的時間「相當長」，關注未來會否要求公營機構加快。許正宇解釋，不同機構閱讀報告及落實行動需時不同，1.5年只是平均數，部分相對簡單的程序安排需時較短。他指部分牽涉結構性變化或人員配置，審計署會審視時間是否合理或調整空間。

議員馬逢國指有公營機構近年推出多個重大項目，以致財政困難，需要發債或改變土地用途。他關注現時服務質素及營運效率有改進空間，期望政府設專門委員會審查人士任命及薪酬，並督促公營機構提升表現。

許正宇回應稱，現時公營機構不是「無王管」，應該設統一機構會影響政策局，針對公營機構的管控。他指現時公營機構有機制制定預算規劃，政策局和管制人員有權責監管公營機構，亦有審計署審核介入，形容是有三道防線。

議員廖長江說，歷年審計報告顯示，公營機構存在處理申請進度緩慢、未能按承諾時間完成審批等問題。他認為去年發展局通告要求精簡審批流程、提升服務效率的精神，應延伸至不同公營機構。許正宇回應指一直有進行相關工作，相關政策局有認真跟進並處理審計建議，並作出匯報。

提出質詢的議員黃英豪指現行指引2008年發布，會否檢討指引。許正宇表示，指引來自宏觀管治角度，以及局方提出的財務管控。他說審視指引是否需要更改是日常工作的一部分，重點是將機制運用得好並查找和解決問題。