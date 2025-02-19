假扮「#」號發送人傳釣魚短訊　一男子被捕搜出「偽基站」

通訊事務管理局辦公室23年12月實施短信發送人登記制，已登記公司或機構在向本地流動電話用戶發送短訊時，發訊人名稱前方增設「#」號，以協助市民識別發送人身份。然而，由今年2月11日起，執法部門及有關部門分別接獲共28名市民報案，稱收到假冒政府部門、速遞公司或網絡支付系統發出的詐騙短訊。

據調查所得，有關短訊並非由本地電訊商發出，其發送人名稱有「#」號開頭，內容附有釣魚網站連結，企圖誤導市民短訊由已認證公司發出，騙取其信用卡資料進行非法網上交易。其中一名報案人不疑有詐，點擊連結輸入信用卡資料，最終損失約2萬2千港元。執法部門隨即聯同通信辦及電訊商展開深入調查，於前日(17日)在旺角區內以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名23歲本地男子。

消息指，當日被捕男子在九龍區以「包鐘」形式租用一輛客貨車，要求司機在油尖旺一帶周圍行駛，司機發現被捕男子在貨車貨籠內擺放電子器材及懷疑發射器，認為情況有可疑，遂通報同業組織尋求處理方法。及至下午5時客貨車在旺角朗豪坊商場對開被警員截停，同業組織隨即派職員及律師到場了解協助，並為有關司機作證。

行動中，警員在被捕男子身處的客貨車內，檢獲2部手提電話及1部俗稱「偽基站」的非法無線電干擾器，初步相信涉案人士利用偽基站假扮成2G網絡機站，透過手機認證系統漏洞，連入市民手機網絡，進而發出虛假短訊。涉案男子已被扣查，稍後將被落案起訴有關罪名。

有關部門提醒市民留意手機信號接收情況，假如手機信號突然轉差，或改為接收2G網絡，在該期間收到的短訊可能為釣魚短訊，市民應多加警戒，切勿點擊短訊內的陌生連結。通訊辦將與各大電訊商合作，監察異常信號覆蓋，以打擊使用「偽基站」詐騙的情況。