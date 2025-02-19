納米研發院前高層被揭公幹超支　帳委會：主管主動迴避自我批核

政府面對千億港元財政赤字，早前公布的審計報告發現創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」，在申領膳宿津貼等有可改善地方，離港公幹亦有超額情況。立法會政府帳目委員會強烈促請資助機構的主管級人員應主動迴避作出自我批核或交由下屬作出審批的安排。

審計署早前發現「納米及先進材料研發院」在2019年至24年期間進行的20次離港公幹旅程，機票費用共涉200萬港元，當中9次旅程安排曾作更改，並基於個人理由延期逗留。

帳委會主席邵家輝表示深切關注，指知悉研發院及當局均同意當時的程序和安排有不足和可改善空間，在新任行政總裁的帶領下，研發院已訂立新指引。

帳委會強烈促請資助機構的主管級人員以身作則，樹立榜樣，即使指引中沒有明確訂明，亦應主動迴避作出自我批核或交由下屬作出審批的安排；同時主管級人員應持續檢討和優化相關指引，訂立明確清晰審批制度，避免任何引起實際、潛在或觀感上利益衝突的行為。

邵續稱，帳委會對研發院在2019至2024年，5間有多項業績表現未能達標，深表關注。帳委會強烈促請研發院加強與本地及外地機構合作，發起值得推行的研究項目，着力加強商品化工作，以提升收入。

帳委會亦促請政府，檢視現時處理任何來自基本而未動用的資助餘額須退還政府的做法，會否間接鼓勵包括研發院在內的研發中心，為避免有餘額而刻意用盡資助額，造成浪費。

審計署署長林智遠當時指政府及審計署均較關注公職人員的操守問題，認為不能以權謀私，影響政府形象及公帑運用。他又指更有部分公營機構沒有「應慳得慳」的心態，質疑「係咪已經使錢使慣咗、使多咗、無節制呢？」他強調未來會更注重、多下工夫在公營機構、基金或相關社福機構等，期望做到「如雷貫耳」的震懾效果。