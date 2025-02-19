深圳福田首批AI公務員上崗　官方稱輔助性質

人工智能（AI）深入社會各方面，廣東省深圳市福田區近日有首批70名「AI公務員」投入工作崗位。對有現職公職員擔心工作會被取代，官方周二（18日）表示，AI公務員只是輔助性質。

據福田區委宣傳部官方微信「幸福福田」上周六（15日）消息，福田區推出基於DeepSeek開發的AI智能員工，除擁有DeepSeek通用能力外，還結合各部門各單位實際業務流程，度身訂製個性化智能體。首批已上線的AI公務員涉及11大類，覆蓋政務服務全鏈條，通過240個政務場景終端的精準解析，覆蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等多元場景。個性化訂製生成時間從5天壓縮至分鐘級，這些AI公務員公文格式修正準確率超95%，審核時間縮短90%，錯誤率控制在5%以內。AI任務督辦助手跨部門任務分派效率提升80%，按時完成率提升25%。

談及AI智能員工會否取代部分真人員工，福田區政務服務和數據管理局副局長高增表示，福田區將AI定義為輔助角色，並指定了人類監護人，提高工作效率的同時，積極預防風險，AI員工如出現問題，監護人要負責。至於AI員工上線會否縮減下一步的招聘名額，福田區人力資源部門工作人員表示目前不會，又稱當日正開展現場招聘會，參與人數眾多，因各行各業有很多崗位是需要人力。