政黨倡月薪15萬以上官員減薪公僕凍薪　擱置明日大嶼

有政黨建議問責官員、行政會議和立會議員及高級公務員減薪。

政府面對龐大財政赤字。有政黨今日(19日)發表財政預算案的建議，指地緣政治風險持續，消費市道不振、過去佔政府收入相當大比重的賣地或相關收益遠遜預期，難以如以往般支撐政府開支，政府必須節流，建議問責官員、行政會議成員、立法會議員，以及月入超過15萬港元的高級公務員應減薪，其他公務員則應凍薪，並立刻凍結公務員編制、停止開設編外職位、俗稱「翻閹」的退休後服務合約計劃須要檢討，又指公務員人數17萬太多，政府應削減編制，借助科技減省人手以精簡架構。

民主黨自2019年之後就沒有官員跟他們討論《財政預算案》或《施政報告》，然則上 周四收到某政府代表邀約面談新一份《財政預算案》的意見，可是上周六又突然通知會面取消，至於該政黨對於預算案的意見，可改為書面提交。

除提高官減薪建議外，在大型基建方面，該政黨建議擱置明日大嶼計劃，包括前期研究在內的所有工作，北部都會區需重組缺乏群聚效應的三個分散片區開發方案，或先發展科技城南，以及洪水橋兩個片區，加強協同效應，改善交通配套並同時改善河套發展區與新田科技城交通聯繫。

在削減開支的同時，政府不應削減社會福利開支、不削減弱勢社群的福利、不削減綜援及公共福利金計劃的金額，並要永久常規化公共交通補貼及恒常化公共交通費用補貼計劃，建議將計劃的每月交通開支水平由現時400港元放寬至200港元，並將每月補貼上限由400港元提高至500港元。

在開源方面，該政黨認為政府可考慮出售香港機場管理局、香港地鐵公司的股權，認為此舉可引入外商投資，因吸取「領展」的教訓，只宜出售10%股權，好讓政府不會喪失主導權，加上機場估值達一萬億港元，即使出售10%股權也可籌集1,000億港元。

此外，該黨又建議增設邊境建設費。從陸路入境的非香港永久性居民須支付100港元，但同時獲贈100港元電子消費券，除交通費外可用於本地的零售消費，以刺激經濟市道。

鑑於香港人均壽命將會大幅度增加，政府應盡快制訂2050長遠規劃和制訂因應經濟困境的應變計劃。建議政府提請中央政府釋出400公頃適合發展的軍營用地興建房屋及公共設施，並考慮重推出售公屋計劃。