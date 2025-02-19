民主黨會否解散　主席：過去有討論　明日中委會商前路

民主黨多名核心成員因違反《港區國安法》罪成判囚，近日傳出醞釀解散的消息。該黨（19日）舉行記者會提出有關預算案的建議，主席羅健熙被問到是否解散時，他沒有正面回應，指明白大家很關心民主黨的一些前路和去向的問題，這些問題在過去的日子有討論，近日也是有討論，但現階段沒有資料可以更新，未來中委會會討論民主黨的前路問題。

他承認近日確有討論民主黨的去向，但強調討論沒時間限制，一切須按黨章行事，他又指過去12年，自己作為民主黨副主席及主席不能夠有個人意見，故詳情不便透露太多。

他續指，民主黨任何決定都必須經中委會討論，若有解散決定亦須於會員大會通過。民主黨明晚(20日)7：30會召開中委會商討前路，會後不會有記者會，會上有任何想法會先向持份者交代。

至於為何在此時重提解散問題，是否受到壓力等，他指該黨剛改選中委會，因此明白大家會有疑惑。他又指自己沒有包袱，如果有這樣的一天來臨，亦只能面對。他強調該黨的重大決定都需要經過中委會，之後再交由會員大會表決。

中委吳永輝則指現時「答唔到更多」，涉及黨內重大決定，是有規章制度處理，不只是中委會決定，形容一定會有個步驟。

創黨逾30年的民主黨的前身為港同盟，1994年10月與「匯點」合併成民主黨，曾經是本港議會內的第一大黨，但近年多名核心成員包括該黨前主席胡志偉、林卓廷、黃碧雲及尹兆堅等多名前議員因 47 人案被捕，還押多年後判監，另一前議員許智峯流亡澳洲後被通緝，加上 21 年的區議員辭職和DQ潮，該黨包括羅健熙等區議員先後辭職，及至2023年「完善」後的區議會「選舉」，該黨6名有意參選的成員都未能獲得足夠提名入閘，令民主黨在議會中的議席為零。

實際上，該黨近年的周年壽款晚宴，多次遇到場地「意外」未能舉辦，競投年宵攤位亦被DQ。