過去5年爆竊案破案率平均36%　將軍澳最危僅11%

新界鄉郊最近發生多宗爆竊罪案，議員陳月明今日(19日)向立法會提出有關爆竊罪案的書面質詢，詢問執法部門相關數據和措施。而執法部門回應指，過去5年全港的爆竊案破案率平均36%，當中最低破案率的將軍澳只有11%。執法部門在全港安裝閉路電視，安裝點分佈在傳統燈柱、智慧燈柱及政府建築物上加強阻嚇力，也會利用無人機及政府飛行服務隊的直升機進行夜間空域巡邏及搜捕竊匪。

按執法部門回覆的數據顯示，過去5年全港的爆竊案破案率最高是42.6%，最低時只有27.8%，平均破案率約36%，破案率低迷。去年新界地區如邊界、元朗、大埔、荃灣、將軍澳破案率，遠低於平均破案率(36%)，當中最低的將軍澳僅11%。而去年接獲1220宗爆竊案，較2023年減少134宗，下跌9.9%，損失金額亦減少4,800萬港元，下跌25.5%。

在定罪人數方面，去年有167人被檢控，112人被定罪，當中18人並無香港身份證。陳亦問到未成年人及無持有香港身份證的犯罪數據。2024前三個季度，有5名未成年人被檢控定罪，相較2022至2023只有1人大幅增加，她促請當局應該調研具體原因，從根源解決未成年人犯罪問題。

至於如何提升破案率，執法部門指採多項措施，包括在高危區域（例如村屋）會利用無人機和政府飛行服務隊的直升機進行夜間空域巡邏及搜捕竊匪。另外，自去年4月起，在全港各區（包括鄉郊地區）安裝閉路電視，安裝點分佈在傳統燈柱、智慧燈柱及政府建築物上，至去年底已安裝615組鏡頭，並將於今年內完成首階段安裝共2000組鏡頭，指閉路電視可大大提升破案效率，並對犯罪行為構成阻嚇力。