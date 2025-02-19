醫委會5年處理8700投訴　7000宗遭駁回　僅221宗進行紀律研訊

政府早年修訂《醫生註冊條例》，增加業外人士參與醫務委員會，並成立多於一個偵委會及研訊小組，以加快處理投訴時間。議員陳凱欣今日（19日）於立法會上提出口頭質詢，查詢醫委會的最新情況。醫衞官員表示，過去5年，醫委會每年接獲申訴個案由500宗至逾3000宗不等，同期處理的申訴有8,700宗，當中約7,000宗被醫委會偵委會以屬於「所涉無聊」，又或者申訴人未能提供進一步資料而駁回，約1,500宗被偵委會認為毋須研訊小組進行研訊，只有221宗，即不足3%需要進行紀律研訊。由接獲投訴到完成處理，平均時間為27個月，98%個案於接到投訴後4年內完成紀律程序。當中需時較長的個案牽涉性質較複雜，包括要尋求專家及法律意見。

官員表示，香港醫療專業奉行專業自主原則，而醫委會則為根據《醫生註冊條例》成立的法定組織，目的為建立及促進醫生專業水平及標準，維護道德操守並同時保障病人，其權力包括處理醫生註冊事宜、籌辦醫生執業資格試、制訂專業守望相則及指引，以及就公眾對涉及醫生專業失當的申訴進行紀律研訊。

陳凱欣引述上屆政府通過修訂《醫生註冊條例》草案時，提到每宗個案以2年處理時間為目標，惟過去幾年只有不足4成於2年內獲處理，而且更有個案要花14年「等極都未等到個研訊」，追問有關委員會處理時間較長的個案數字及原因。醫衞官員就強調，現時的平均處理時間27個月，已接近兩年的目標。就14年的個案而言，他指出，由於醫委會研訊與法庭審訊相似，需要不同專家證人及報告等，而個別個案有其複雜性，亦可能遇上專家證人退出、要重新寫醫學報告等，會導致個別個案延誤。他又提到，已完成的8,700宗個案中，處理時間為7年至8年內的有7宗，超過10年則有3宗，相信只是個別例子。