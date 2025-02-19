舒適堡旗下公司　遭高院頒下清盤令

本地連鎖健身中心舒適堡去年9月宣布暫時全線結業，旗下多間公司亦分別遭入稟作清盤呈請。而舒適堡尖沙咀分店的公司於去年底遭領展入稟高等法院作清盤清盤呈請，案件今(19日)於高院聆案官林澤銘席前處理。領展的代表稱至今仍未收到答辯公司的回應，林官最終在答辯方缺席下，頒下清盤令。

呈請人是領展物業有限公司，答辯公司是舒適堡(尖沙咀)美容健美有限公司（Physical Health Centre (TST) Limited）。由於清盤呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料中，並無披露與該案有關的詳細資料。

自舒適堡宣布暫時全線結業後，其包括沙田連城廣場及九龍灣德福廣場的分店，被指拖欠租金、冷氣費及管理費等，分別遭業主入稟追討欠款共逾700萬港元連利息。積金局亦指舒適堡拖欠3個月的強積金供款及附加費，涉及約740名員工，入稟向舒適堡追討份逾337萬港元欠款。舒適堡母公司Physical Beauty & Fitness Holdings Limited及其中一所子公司，早前亦遭入稟作清盤呈請，並於上月底獲高院頒令清盤，法官當時亦表示舒適堡嚴重資不抵債。

案件編號：HCCW 691/2024