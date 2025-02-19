破荃灣工廈及機場兩毒案　拘4男女檢約7600萬元貨

為針對源頭堵截毒品，執法部門於周一及周二(17及18日)分別在荃灣及機場內，展開兩項緝毒行動，成功瓦解兩個活躍本地的販毒集團，拘捕3男1女本地人(30至53歲)，並檢獲共137.2公斤懷疑氯胺酮及15.1公斤懷疑可卡因，毒品市值約7,600萬港元。

警員於周一突擊搜查兩個荃灣工廈倉庫單位，並在倉庫內245箱共1,470罐油漆內，搜出一包包涉案懷疑氯胺酮，隨即拘捕貨倉內正在拆貨的姓林(48歲)本地男子，初步相信倉庫運作約1個月，林男收取數萬元報酬負責處理涉案「毒油漆」。

警員其後再於葵涌一個住宅單位內，拘捕一名姓黃(30歲)本地男子，相信他為案中操控者，負責處理倉務及安排人手前往接收和處理毒油漆。販毒集團將毒品隱藏在油漆罐內，以油漆氣味掩飾毒品氣味隱藏在正當貨物之中，並透過合法途徑魚目混珠由外地將毒品運入本港。

此外，警員在海關協助下，於周二晚上約10時，在赤鱲角香港國際機場截查一名姓盧(52歲)男子及一名姓陳(53歲)女子，在他們的隨身行李篋中的6隻毛公仔內，搜出687粒橢圓形膠囊，膠囊中藏有涉案懷疑可卡因。

執法部門經初步調查，相信該對男女互相相識，他們均報稱無業，懷疑被販毒集團以數萬元報酬及「免費旅行團」吸引招募，由卡塔爾多哈出發將毒品帶返本港。4名被捕男女均將被暫控「販運危險藥物」罪，兩宗案件將於明日(20日)在西九龍裁判法院提堂。

執法部門提醒市民，切勿貪小便宜，為金錢報酬或免費旅行團等利益，心存僥倖充當販毒集團運毒傀儡，而各業主在出租單位時亦應留意，如租客有可疑或表現急切，便要提高警覺，以免物業被利用作不法用途。