境外間諜收賣企業網絡維運員　竊取涉國家利益機密

國家安全部周三（19日）公布一宗間諜犯罪案件，境內某知名企業的內部文件外洩，內容涉及國家核心利益。經國安機關調查，洩密者竟是一名看似無法接觸到此份文件的網絡運維員。

發現內部文件外洩線索後，國家安全機關立即展開偵查，並將重點放在知悉此文件的人員身上，但接密人員均不具備作案動機和條件，也未發現異常情況。辦案幹警後來根據一份紀錄，發現網絡運維員歐某案發前經常為該公司維護設備，但案發後設備維護紀錄上沒再出現其名字，而竊密者在竊取這些文件時留下的痕迹也指向歐某。國安機關對歐某展開正式調查前，歐某突然辭職，去向不明。經多地國安機關密切配合，迅速鎖定歐某的落腳點，並掌握其從事間諜活動的證據，最後對其採取刑事強制措施。

經審查，境外間諜情報機關人員以「問路」為由，與歐某攀拉搭識，其後表示願提供可觀報酬，換取歐某服務企業的情報。歐某於是按照對方布置的情報搜集任務，利用網絡運維員的工作之便以及該企業設備管理的漏洞，竊取涉密文件電子版並提供給境外間諜情報機關，獲取高額報酬。國安機關近日已將案件移送檢察機關審查起訴，歐某面臨法律嚴懲。