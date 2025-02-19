的士業界取消「暫停載客行動」　運輸署：年內訂框架規管網約車

交諮會及運輸署今早(19日)與的士業界代表見面，聽取對規管網約車的意見。的士業團體會後宣布，取消下月5日的「暫停載客行動」，並就消息令公眾不安向市民致歉。運輸署署長李頌恩會後重申，今年內會就規管網約車平台訂定框架，強調會聆聽不同業界意見，亦會依法打擊白牌車。

李頌恩指出，今早和各個的士團體有充分及建設性的討論，亦得悉業界的關注點，業界同意要保障市民的權益，與政府一貫立場一致，因此有需要立法規管網約車平台。她續指，目標於今年內定出規管網約車平台框架，強調會充分聆聽不同業界的意見，為市民帶來既安全又便捷服務。

就打擊白牌車，李頌恩強調，政府一直依法辦事，一定會打擊違法違規行為，又重申任何人想以私家車取酬載客，車輛必須有出租車許可證，否則屬違法。她又指，為了提高阻嚇力，去年已將非法載客取酬的罰則提高，現正與律政司研究，如何優化現有法例，令執法更到位。

交諮會主席張仁良表示，今次會議交流正面及有建設性，的士業界積極提供很多好的意見。他認為，網約服務與的士服務之間並無矛盾，的士可利用網約方式便利市民預約服務，交諮會將就如何規管網約車平台立法工作，盡快向政府提交建議報告。