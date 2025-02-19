大部分公屋項目欠薪已解決　房委會房協共5項目換總承建商

涉及公營房屋項目工程的「拖糧」事件頻生，議員梁子穎今日(19日)於立法會就相關情況提出口頭質詢。房屋局局長、房委會主席何永賢回應指，房委會及房協於發放費用予總承建商時採取特別安排。當總承建商收到費用，需同步支付工人欠薪，並由房委會及房協人員現場監察發放情況，現時大部分的欠薪問題已得到解決。為求工程得以順利推進，房協及房委會曾更換部分項目總承建商，分別是房委會於東涌及粉嶺的兩項工程、房協於粉嶺及觀塘的工程，同時，房協於洪水橋的工程亦正進行更換總承建商程序。

就近月有房委會及房協項目出現工人被拖欠薪金事件，房委會及房協已立即督促項目總承建商解決問題，同時利用工資發放監察系統資料，與承建商及勞工處了解工人被欠薪情況，並於發放費用予總承建商時採取特別安排，令總承建商收到工程費用時，需要同步發放支票予工人支付欠薪，並於現場安排房委會及房協人員監察支票發放情況，確保支票妥善交到工人手中。現時大部分的欠薪問題已得到解決。另外，兩會亦會盡力協調承建商與其分包商的糾紛。

何表示，房協及房委會作建造業重要持份者，一直以專業態度看待轄下工程，並按制度監測承建商表現，工程每個階段亦會有專業人員監管，亦有派駐富有經驗的工程人員於地盤監督日常運作及工程進度，同時亦關注承建商是否有足夠資金流推展工程，現時亦會透過合適付款安排，例如於合約開始前向承建商提供預先支付金、縮短批核工程時間等，務求令承建商有穩健資金流，讓工程順利推進。