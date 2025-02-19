去年暫錄29宗中暑工傷　工作指引被指虛設　勞福局：提高僱傭認知

縱使勞工處去年5月修訂《預防工作時中暑指引》及改善工作暑熱警告系統，惟有工會反映依舊有公司沒安排休息時間或遮蔭地方予工人小休等，批評措施形同虛設。勞工及福利局局長孫玉菡今日(19日)披露，過去3年76宗工傷個案與中暑有關，去年初步佔29宗。而勞工處在去年夏季共就熱壓力風險控制措施巡查近2.4萬次，並發出1,031個警告予僱主等相關持責者，惟未發現嚴重違例個案而需檢控。

孫玉菡透過書面回覆立法會質詢時指，去年與熱壓力有關的工傷個案共29宗；2023年則錄31宗；2022年錄16宗。他解釋個案數字的上升，可能與勞工處在2023年推出《預防工作時中暑指引》及聯同職業安全健康局廣泛宣傳有關。指引提高僱主及僱員對工作時中暑的認知及關注，並明白到因工中暑可視作工傷處理，因而增加了2023年與去年相關個案的呈報。

勞工處亦在去年夏季共發出1,031個警告予相關持責者，主要涉及未有按《指引》評估熱壓力風險、沒有保存評估紀錄，或未有採取足夠的預防措施以減低員工中暑的風險。但處方並未發現應引用《職業安全及健康條例》的一般責任條款作出檢控的嚴重違例個案，相信大部分僱主均認同避免僱員在工作時中暑，並願意按《指引》的建議採取所需的防暑措施。

孫又說因應持份者的意見，勞工處提前檢討並於去年5月修訂和加強《指引》的部分內容，同時改善工作暑熱警告系統，包括將工作暑熱警告與天文台的「極端酷熱」特別提示相連結，以及進一步調整工作暑熱警告取消機制的技術參數，使警告取消後在短時間內重發的情況在去年大幅減少。