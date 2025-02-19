保母車溜前5死車禍　官斥律政司斷章取義胡說八道　令永久擱置聆訊

2018年12月一輛保母車在北角疑無拉手掣溜下斜路，肇事司機以身擋車不果，遭輾傷命危，但保母車終撞入人群，釀成5死2傷。警方事後並無控告司機危險駕駛，只票控他無拉好手掣，最終判罰款2,000港元及停牌半年。直至2022年死因庭研訊尾聲時，申請重新審視案件。同年肇事司機被控危駕致死等共7罪。辯方質疑律政司事隔4年才起訴，令被告失去公平審訊權利，申請永久擱置聆訊。法官今日(19日)頒判詞，下令永久擱置本案的程序。法官斥控方陳詞胡說八道，有誤導法庭之虞。

68歲被告吳耀宗，報稱是退休人士。他被控5項危險駕駛引致他人死亡罪，以及2項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。法官在判詞中指，整件事件的始末都被附近許多閉路電視及車輛的行車記錄儀記錄下來。對於案發當日所發生的事情，根本不可能有爭議。本案和傳票案件的案情都是出於同一事件的相同主要事實，唯一檢控的基礎，都是被告未有將手掣動桿拉治安全水平，即未有妥善固定小巴的停泊制動器。被告之前於傳票案件中承認的案情將會不公平地損害他於本案中的抗辯。

法官在判詞中，花大篇幅批評控方說法。法官指，控方將「事實證供」和「專家證供」混為一談，明顯地本案兩次檢控之間，事實證供沒有任何改變；唯一不同的是控方要求專家審視早已存在的事實提供進一步意見，而這並不構成特別或特殊情況。一般而言，死因研訊是於所有刑事檢控程序完結後才會展開。控方亦從沒否認於死因研訊前完全沒意圖再作檢控。這已表明不會再作起訴。控方指不依賴亦不需依賴被告人於傳票案件中承認的事實，以支持危駕控罪的審訊。這陳詞令人咋舌。法官亦批評，控方不斷地將「一罪兩審」及「免受雙重損害」的原則及測試混淆，部分陳詞搬字過紙，斷章取義，簡直荒謬、胡說八道，下令永久擱置本案的程序。法官最後指，聆訊期間，控方用了極之冒犯及嚴厲的用語批評辯方大狀，批評全無基礎，行為並不合適。

案件編號：DCCC 1129/2022