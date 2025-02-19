電動輪椅使用規管惹關注　政府辯稱《道路交通條例》不適用

消委會早前建議政府加強對電動輪椅使用的規管，包括限制其行駛速度、要求使用者購買保險等。今日(19日)有議員關注政府會否依據《道路交通條例》，針對電動輪椅在室外行駛的使用制訂相關規則。當局回覆指，該條例旨在規管道路交通與車輛的使用，並不適合用作進一步規管電動輪椅。

去年7月，一名電動輪椅使用者與電單車相撞，引起公眾對電動輪椅安全問題的擔憂。議員陳仲尼關注，政府會否依據《道路交通條例》(第374章)，針對電動輪椅在室外行駛的使用制訂相關規則，例如電動輪椅的改裝限制、載重要求、最高時速上限等，以保障道路使用者的安全。

運輸及物流局回覆指，《道路交通條例》旨在規管道路交通與車輛的使用，因此並不適合用作進一步規管電動輪椅。運輸署會繼續協助推廣電動輪椅的安全使用，以促進道路使用者，包括行人的安全。被問到過去3年執法部門對電動輪椅使用者的執法數字，當局表示，執法部門沒有備存相關數字。

當局又指，在規劃新市鎮及新發展區的行人路網絡時，政府會充分考慮行人，包括輪椅使用者及其他有需要人士的需要，提供足夠闊度的行人路，及設置合適的行人過路設施，以提升輪椅使用者及其他行人的出行體驗。政府會繼續與殘疾人士團體保持緊密聯繫，並就他們在日常使用無障礙通道和設施的情況聽取意見。