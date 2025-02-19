二讀欖隧收費方案　議員：世上沒免費午餐　不收費成本轉嫁市民

大欖隧道專營權今年5月底屆滿，立法會今日(19日)恢復二讀辯論《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》。

條例草案建議私家車分時段收費，於繁忙時段收費45港元、一般時段收費30港元、非繁忙時段收費18港元；的士全日劃一收28港元；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費43港元。而在修正案中，除的士劃一收費5港元外，私家車、電單車和商用車輛僅於非公眾假期的周一至周六早上繁忙時段南行和下午繁忙時段北行，才需進行分段收費，其餘時間一律免費。

議員田北辰早前提出修正案，認為私家車、電單車及商用車在繁忙時間以外都應免費。而政府在會前以書面回應，指修正案會令欖隧塞車及營運赤字。

法案委員會主席陳恒鑌指委員普遍支持草案，指北部都會區發展會導致人口增長，或會導致交通擠塞，則當局指會就收費適時作微調。而他認為元朗、北區市民主要以大欖隧道出入，居民希望減價甚至免費。但他指「減價人人想，塞車無人想」，認為大欖隧道是未來是北都主要通道，假如沒有新路塞車是必然，但興建新路需時。他建議政府盡快推進11號幹線，同時期望政府未來在落成後再審視收費。

另一議員吳永嘉指大欖隧道以往被說太貴，司機「可避則避」，現時減幅最多減了80%。對於大欖隧道免收費的建議，他認為假如導致交通擠塞，就做不到有效分流，亦可能引發大混亂。他又指「世界上沒有免費午餐」，假如不收費，只是將成本轉嫁消費者。

議員劉國勳說指未來北都口岸「東進東出、西進西出」，對政府評估交通模型的大車車流量有疑問，但認為估算不代表實際。他又關注近年新道路落成後免費讓市民使用，為何回收大欖隧道後卻維持較貴收費，期望政府日後清楚解釋。他又認為政府要研究「潮汐車道」，檢視收費，又指「繁忙時間」太長而可能有反效果。