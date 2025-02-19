運輸署更換過路發聲裝置　更新「黃波燈」料後年完成

安裝在交通燈、黃色的電子行人過路發聲裝置老化，運輸署今日(19日)透露，計劃在今年第2季起陸續更換全港約1.3萬套裝置，並加入語音位置提示、摸讀地圖等功能便利視障人士。署方亦已開始更換新款、附設閃光效果的「黃波燈」，提醒駕駛者停車讓路予行人。兩項計劃均預計2027年內全部完成。

運輸及物流局日前向立法會交通事務委員會提交文件，提到現時會發聲及震動的過路裝置大多已使用超過20年以上，故障率增加。運輸署藉此更換老化的裝置，並加入5項新功能，包括設發光組件、摸讀地圖、粵語、普通話及英語的按鍵語音位置提示，而新發聲裝置正面發光组件下方設非接觸式行人過路按鍵感應器。相關裝置於2021年至2023年已在多區測試，運作暢順。運輸署計劃在今年第2季開始全面更換1.3萬套有關裝置。

香港失明人協進會會長黃俊恒今日在電台節目上指，現時過路裝置在晚上會降低音量，為了避免影響居民，卻不便視障人士找到交通燈，而新裝置下，視障人士能在需要過馬路時，透過專用無線裝置或手機應用程式的遙控功能，短暫提高發聲裝置的聲量。他相信能夠方便相關人士。而新裝置配備的語音提示，黃俊恒指視障人士較難看手機地圖，料提堊加能可便利他們知道身處的位置。

另一方面，運輸署計劃更新全港約230個斑馬線過路處的設計，包括更換新版「黃波燈」。黃波燈附設可發出閃動黃光的光環，支柱部分亦會發出閃動白光，較傳統的顯眼易見。署方又說，更換新型黃波燈後，駕駛者停車讓路比率由42%增至80%，大部分行人亦說更多的駕駛者願意停下來讓路予行人。運輸署透露相關更換工程已於去年底開展，預計由今年3月開始逐步在斑馬線安裝及投入運作，並在2027年全部安裝完成。