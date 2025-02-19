欖隧調低或免收費修正案　反對：造成大擠塞　支持：有助分流

立法會今日(19日)二讀辯論有關收回大欖隧道專營權後收費的方案，議員陳紹雄不支持田北辰議員提出的修正案，認為大幅調低隧道費甚至免費，直接引發的後果是造成大欖隧道交通擠塞、額外車流會加劇周邊道路的交通壓力，影響的是一百萬元朗和北區市民的出行，也令運輸車輛失去一條便捷的物流要道，阻塞通往陸路口岸、機場、貨櫃碼頭等的物流命脈，不符社會整體利益。

他指大欖隧道長達3.8公里，無論是營運或維修、保養成本都所費不菲，在政府面臨千億財赤的嚴峻環境下，修正案只會令隧道營運赤字每年超過2.7億港元，與現時庫房慳得一元得一元的目標相違背，亦跟用者自付、收回成本的政策相牴觸。

社福界議員狄志遠指出，雖然屯門、元朗有鐵路覆蓋，但載客量已飽和，認為隨人口增長，政府欠缺前瞻性優化交通網絡。他表明支持田北辰的修正案，認為達致疏導分流作用，亦能提升市民對政府滿意度。他指免去收費能緩解整體交通網絡壓力，亦能減輕車輛繞道導致的無謂里程。他再次提出，應削減公務員編制、工程成本，不應針對工程收費。

另一議員林素蔚指現時政府有21條隧道，「條條隧道都唔同（收費）方案」，批評現時隧道收費方案邏輯混亂，或令駕駛者無所適從。她說，不應糾結個別隧道收費高低，而是訂立準則並將其檢討。她建議可以考慮隧道假日免費，鼓勵市民留港消費。