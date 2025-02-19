議員關注小巴過海隧道收費調整　政府料年中完成檢視

有議員引述小巴業界人士指，燃油開支上升及實施三隧分流令紅隧的收費增加等因素，導致小巴營運成本增加，關注政府會否下調小巴的過海隧道收費，使其與的士看齊。政府今日(19日)回覆指，當局正收集及整合去年全年過海交通數據，分析並檢視各車種的收費水平是否需要調整，料今年中完成；又指暫無意開放隧道巴士站作為公共小巴落客點。

運輸及物流局表示，分時段收費實施以來，以去年12月為例，平日總過海小巴，包括私家小巴和公共小巴，車流量與實施前相比並無顯著變化，海底隧道部分小巴車流分流到西隧，使過海小巴的車流量在三條過海隧道的分布更為平均。當局又指，分時段收費實施後，整體過海交通得以改善，節省過海行車時間並有助降低燃油成本，亦有助提升公共小巴的載客效率和對乘客的吸引力。

政府正收集及整合去年全年過海交通數據，當中包括三條隧道不同時間/季度/方向的車流、車速和車龍等數據，以及各車種的車流分布等，以全面分析分時段收費方案對過海交通的影響，繼而檢視各車種的收費水平是否需要調整，預計在今年中完成。

議員陸頌雄關注，當局會否考慮開放隧道巴士專線及落客點供小巴使用。當局表示，現時過海隧道的出入口附近設有過海隧道巴士站，供多條巴士路線使用，使用量已達飽和。為避免影響巴士運作及上落巴士的乘客，運輸署沒有計劃開放隧道巴士站作為公共小巴落客點。

此外，政府2023年7月推出「運輸業輸入勞工計劃—公共小巴/客車行業」，兩輪申請共批出900個公共小巴輸入司機配額。當局表示，截至上月底，超過600名輸入公共小巴司機已考取相關的本地駕駛執照並已投入工作。另外，早前獲批的兩條紅巴路線營辦商，正進行轉為專線小巴路線營運的準備工作，預計可於下月投入服務。