跨部門打擊海上走私拘3男　檢私煙及大麻花總值近2億元

海關與執法部門於2月12日至19日進行聯合執法行動，重點打擊大規模海上走私活動，其中海關情報科聯同內地緝私局對可疑船隻進行共同研判，並以雷達聯合監控，在本港水域打擊海上走私活動。行動期間，執法部門於本港各走私黑點破獲4宗私煙案，檢獲約410萬支、市值約1,900萬港元的懷疑私煙。而在昨日(18日)，海關亦破獲2宗案件，其中一宗案件從筲箕灣避風塘的一艘漁船上，緝獲約1,285萬支懷疑私煙，市值約5,800萬港元；另一宗案件則在南丫島以東海域發現一艘行駛中的可疑漁船，經一輪追逐後，從船上查獲高達459公斤懷疑大麻花，市值逾1.18億港元，並拘捕船上3名本地男子。該宗案件亦是近10年來最大宗的漁船販毒案。

調查人員表示，執法部門聯同海關展開一連串針對以快艇走私香港的執法行動，以打擊不法分子的收入來源。行動中，人員透過情報分析及策略性調配資源，於西貢及大嶼山一帶偵破4宗私煙案，一共檢獲約410萬支懷疑私煙，市值約1,900萬港元，應課稅值約1,350萬港元，另扣查4輛貨車。

執法部門人員解釋行動，指行動隊伍根據情報，在全港不同地方鎖定高風險的走私位置，並安排人手作長時間埋伏。期間，人員發現有可疑快艇靠近一些遠離市區的岸邊或沙灘位置，並有人將貨物從快艇搬運到岸上的貨車。當時機成熟後，埋伏人員隨即展開執法行動，涉案人士則在事敗後登上快艇逃去無蹤。事件中，人員在現場及附近水域檢獲涉案貨車與大量私煙，正追捕在逃人士。

第一宗案件是發生於2月13日凌晨約3時半，地點為西貢白沙灣碼頭，期間檢獲約95萬支懷疑私煙，市值約438萬港元；第2宗案件於2月15日晚上約9時半偵破，人員在西貢斬竹灣沙灘截獲約72萬支懷疑私煙，市值約337萬港元；第3宗及第4宗案件均發生於2月16日凌晨時分，地點為大嶼山塘福碼頭及西貢白沙灣碼頭，案中截獲的私煙數量達到154萬支及88萬支，估計市值分別為708萬港元和411萬港元。以上4宗案件已交由海關繼續跟進。

今年1月及2月，執法部門與海關進行聯合執法行動期間，一共偵破8宗以快艇走私私煙的案件，期間檢獲約910萬支懷疑私煙，總市值約4,180萬港元，應課稅值約3,010萬港元。

海關人員講述該兩宗漁船走私案的細節，指昨日凌晨時分，關員駕駛區域巡邏船於香港東面水域巡邏時，發現筲箕灣避風塘有一艘較為殘舊的木製漁船，並留意到該漁船食水較深，相信船內載有大量物品，於是登船查問。期間，關員見到船上空無一人，惟船艙內放有大量懷疑私煙，經點算後，得悉私煙數量達1,200萬支，估計市值超過5,700萬港元，應課稅值逾4,200萬港元。

同日稍後，另一隊海關人員駕駛高速截擊艇於西環水域巡邏時，於南丫島以南、離海界約1.8海里的海面發現一艘鐵殼漁船。由於該漁船外表殘舊，而且無見到捕魚工具，引起關員懷疑，隨即向船上人員表明身份，要求對方停船受查。不過，船上人員並未理會要求，而關員亦發現船上有2人從船尾將懷疑貨物拋落海，海關懷疑背後涉及非法活動，於是強行登船，迅速制服船上3名男子，並檢回被拋落海的物品，繼而揭發內藏約459公斤懷疑大麻花，市值逾1.18億港元，隨即拘捕該3名男子(49至60歲)。

人員透露，不法分子將載有大麻花的尼龍袋拋落海，各袋用尼龍繩綑綁，並且用鉛綁住繩索，猶如鐵索運舟，避免毒品隨水漂流得太遠。案件仍在調查中，包括追查毒品來源及去向，不排除之後有更多人被捕。

在2024年，海關一共偵破1,363宗毒品案件，宗數與2023年相若，其中合計檢獲6.3噸各類型毒品，當中以大麻居首，佔46%。近年，海關偵獲的大麻數量呈上升趨勢，由2021年的774公斤，攀升至去年的2,875公斤，增加超過2.7倍，情況令海關特別關注。

對於今次販毒集團利用漁船販毒，人員表示情況並不常見，毒販於凌晨時分以漁船作掩飾， 藉不起眼的外觀進行販毒活動，企圖瞞天過海，減低被截查的機會。案中3名被捕人士現正被扣留調查，他們將會被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件將於明日(20日)在東區法院提堂。