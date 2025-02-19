緬北明家賭詐集團案開審　涉逾百億人民幣釀14死

緬北明家犯罪集團主案上周五至周三（14日至19日）在浙江省溫州市中級人民法院一審公開開庭審理，23名被告被控詐騙、故意殺人等11項罪名。溫州市人民檢察院指控該集團實施跨境電訊網絡詐騙、故意傷害和殺人、非法拘禁、開設賭場、販毒、組織賣淫等犯罪活動，涉賭詐資金逾百億元人民幣，造成中國公民14死6傷。

被告包括緬北果敢自治區電騙犯罪集團頭目之一、石園子鄉民兵中隊前中隊長明國平，以及明珍珍、畢會軍、明菊蘭、巫鴻明等人，涉及罪名包括詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、侵犯公民個人訊息。

檢方起訴指控，2015年以來以明國平、其父明學昌、其弟明國安、姪女明珍珍等家族核心成員為首要分子，以畢會軍、明菊蘭等其他家族成員和周衞昌、羅家良、楊正喜等武裝頭目為重要成員的明家犯罪集團，利用在果敢地區的影響力，發展和依託家族掌控的武裝力量，在老街市及石園子、清水河等地設立多個「產業園區」，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名金主入駐並提供武裝庇護，夥同以金主為首要分子的犯罪集團實施上述犯罪。

其中在前年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團提供武裝押運和看管，夥同金主轉移藏匿涉詐人員，以武力壓制、開槍射擊的方式阻止他們逃跑，致多人傷亡。檢察機關提請以上述罪名，追究明家犯罪集團及其關聯犯罪集團成員刑事責任。各被告進行最後陳述後，法庭宣布休庭，擇期宣判。