立會通過修例　輔助生育服務開支可扣稅　上限10萬

立法會今日(19日)三讀通過關於輔助生育服務開支稅項扣除的修例，以支援面對生育困難的夫婦。扣稅上限10萬港元，範圍只包括基於醫學原因而接受的輔助生育服務，而因其他非醫學原因接受冷凍配子服務的開支，將不可扣稅。

《2024年税務(修訂)(關於輔助生育服務開支的税項扣除)條例草案》獲三讀通過，當局指經考慮輔助生育服務的一般收費金額，草案訂明每個課稅年度可獲扣除的開支上限為10萬港元，並不設終生扣除上限。就已婚納稅人，納稅人和其配偶每個課稅年度兩人合共的扣除開支上限為10萬港元，適用於2024年4月1日開始的課稅年度及其後的課稅年度。

政府重申不希望鼓勵延遲生育決定，讓市民錯失最佳育齡期的行為，以及沒有醫學原因的情況下，進行具風險的入侵性醫學程序，因此這次稅項扣除將不包括非基於醫學原因接受冷凍配子的服務。

當局指冷凍卵子無法完全逆轉女性生理上生育的年齡限制，婦女的生育能力會隨年齡增長下降，即使有冷凍配子或胚胎亦未必可以成孕，政府不希望市民有錯覺認為只要冷凍卵子就如「買保險」，將來可以無限期延遲生育計劃；再加上參考相關數據，冷凍卵子的使用率非常低，納入稅項扣除並無迹象顯示會對生育率產生實質影響，亦不符合成本效益。