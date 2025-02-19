中法展覽再多約20件新展品　康熙帝戎装像等珍品亮相

香港故宮文化博物館展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮」聚焦中法兩國互相欣賞、啟發與交流的一段重要歷史。博物館今日(19日)起將展出新一批約20件中法皇家珍品，包括罕見的「康熙帝與雍正帝畫像」以及「胤禛耕織圖」。同時，之前就已展出的珍品，如法國製「菊花紋壺」、「阿德萊德公主執扇像」以及「彩繪描金中國人物圖鑲銅鍍金高足蛋形瓶」還將持續展出。另外，香港故宮還推出了一系列豐富的教育活動。

新上的珍貴展品「康熙帝戎裝像」，畫像中的青年康熙皇帝身穿戎裝，顯示出其弓馬相伴的尚武精神。另一皇帝畫像「雍正帝朝服像」，畫中的雍正帝則正面端坐於寶座之上，以示威嚴肅穆，顯示與法國國王官方肖像不同的藝術審美。與雍正帝相關的還有一幅「胤禛耕織圖」，康熙帝在位時間曾推行重農政策，皇四子胤禛(雍正帝)特命人繪製此套《耕織圖》，圖中描繪了農作物播種到收成、養蠶繅絲到紡織的全過程，主人公正是胤禛。

珍貴展品還有1783年製的「菊花紋壺」，此壺背後還有一段「中國訂製，法國製造」的工藝交流故事。而「阿德萊德公主執扇像」則展現了中國外銷的摺扇在法國大受歡迎，法國製扇在借鑑中國風格之餘，亦形成自身華貴典雅的藝術風格。摺扇也成為了法國宮廷女性搭配服飾的時尚配飾，還發展出嚴格的用扇禮儀規範。

還有一套「彩繪描金中國人物圖鑲銅鍍金高足蛋形瓶」則通過瓶身圖案描繪了人物奏樂飲酒、遊戲、搭建紙牌屋等情景。畫面中的園林、建築與人物衣着，深受多位法國藝術家作品的影響，也代表了十八世紀法國人對中國的想像。

為配合展覽，香港故宮還將舉行香港故宮電影放映，放映《法式古樂》法國巴洛克音樂與舞蹈，以及《康熙與路易十四》。是次展覽於博物館展廳9舉行，展期至5月4日。而電影將於博物館香港賽馬會演講廳舉行放映。