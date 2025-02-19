職工會條例擬修訂　違國安者不得任工會職員或新工會發起人

勞工及福利局及勞工處今日(19日)向立法會人力事務委員會提交文件，政府建議修訂《職工會條例》第332章，完善職工會的規管制度。當局指截至去年年底，勞工處轄下職工會登記局收到4,386宗登記申請中，736宗已按職工會條例登記，在736間獲登記的職工會當中，有192間其後因自行解散、自行請求取消登記或違反職工會條例而被撤銷登記，其餘3,650宗申請已被撤銷。勞工處副處長(勞工事務行政)何錦標表示，修訂建議首先考慮是切合本港職工會的情況，不窒礙到職工會的發展，希望促進到香港職工更加健康發展。

根據文件顯示，截至去年年底，有3,650宗申請已被撤銷。撤銷申請的原因包括未能提交所需文件或資料、沒有回覆登記局的查詢及沒有足夠有表決權的會員等。去年底，已登記的職工會有1,412間，較2019年年底的917間增加54%，另有17間已登記的職工會聯會。

此外，勞工處亦建議完善職工會規官制度，賦權登記局局長可基於維護國安需要，拒絕職工會的新登記或合併申請，且不設上訴機制；禁止干犯指明罪行而被定罪的人士出任職工會職員或作為申請新職工會登記的發起人；以及規管職工會收取及使用境外勢力提供資金，包括向登記局申報有關帳目，經批准後才可以接受；加強登記局局長的規管及調查權力，登記局局長可向職工會或其職員發出書面通知。勞工處副處長(勞工事務行政)何錦標表示，若職工會偏離宗旨，登記局局長可以向該職工會發出一個書面通知，要求他停止進行涉嫌與會章牴觸的活動。

勞工處助理處長(勞資關係)梁樂文指，是次文件沒有提到怎樣調整罰則，但在不同的修訂添加一些條款，當局有同期「睇果個法則有無一啲空間係需要與時並進」，但不是所有罪行的罰則都要加零一，然而有考慮到不同的法則「係去到一個咩程度」，目前與律政司商談，暫時未有定案。