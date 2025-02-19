搞政治攀附　自治區政府前副主席王勇受賄被起訴

最高人民檢察院周二（18日）發布消息，西藏自治區政府前黨組成員、副主席王勇被提起公訴。檢察機關起訴指控，他利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

王勇於1971年3月出生，是四川瀘州人，曾在民航系統工作近30年，歷任貴州省機場集團有限公司董事長、黨委書記等職。他2019年出任貴州省國有資產監督管理委員會主任，2021年任西藏自治區人民政府副主席。去年1月王勇被查，同年7月被雙除黨籍及公職。通報稱，他背離黨中央對年輕幹部的要求，對黨不忠誠不老實，欺騙組織，搞政治攀附，投機鑽營，結交政治騙子。

最高檢周三（19日）又公布，黑龍江省人大常委會前黨組成員、副主任李顯剛涉嫌受賄、貪污一案調查終結，經最高人民檢察院指定，由遼寧省大連市人民檢察院向大連市中級人民法院提起公訴。起訴內容指，李顯剛利用擔任黑龍江省雙鴨山市市長、市委書記等職務便利，為他人牟取利益，以及利用本人職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。