越斥80億美元建新鐵路　加強與華聯繫

越南議會周三（19日）表決通過一項總值80億美元（約624億港元）的鐵路計劃，從越南最大北部港口城市海防向西延伸至與中國雲南省接壤的老街省，加強中越之間聯繫，便利貿易。越南傳媒另報道，越南希望經濟成長率達到兩位數，計劃到2030年要分別從中國與老撾增加電力進口，調整過後的進口規模是原先規劃的1.5倍至5倍，以確保用電無虞。

根據越南政府提交的規劃方案，鐵路主幹線全長約390.9公里，三條支線長約27.9公里，途經越南老街省、安沛省、富壽省、永福省、河內市、北寧省、興安省、海陽省和海防市等七省二市。新鐵路線將穿越越南一些重要的製造業中心，三星、富士康、和碩等全球巨頭的所在地，其中許多企業依賴來自中國的定期零部件供應。中國將通過貸款為項目提供部分資金，這是越南「兩廊一圈」（Two Corridors, One Belt）倡議中計劃修建的通往中國兩條鐵路線之一，鐵路線與北京的「一帶一路」全球基礎設施計劃相連接。

中國外交部發言人郭嘉昆周三表示，去年以來，中越雙方多次就推進兩國鐵路互聯互通交換意見，一致同意將加快老街—河內—海防標軌鐵路可研，同登—河內、芒街—下龍—海防標軌鐵路的規劃編制工作，抓緊推進中國河口至越南老街標軌鐵路的連接線工作。對於研究顯示越南通過填海造陸將柏礁擴大了10倍，郭嘉昆指南沙群島是中國的固有領土，柏礁是南沙群島的一部分，中方一貫反對有關國家在非法侵佔的島礁上開展建設活動。