受賄近2千萬人民幣　省政協前常委邊祥慧判囚12年

山東省日照市中級人民法院周二（18日）一審公開宣判山東省政協前常委、文化文史和學習委員會前副主任邊祥慧受賄案，以受賄罪判處她有期徒刑12年，並處罰金190萬元（人民幣，下同，約203萬港元），依法沒收受賄所得財物及孳息，上繳國庫。

經審理查明，邊祥慧2004年初至前年10月利用擔任威海市委常委、組織部部長，威海市委副書記，青島市委常委、組織部部長，濟南市委副書記，濟南新舊動能轉換起步區黨工委副書記、管委會主任，省政協黨組成員，省政協常委、文化文史和學習委員會副主任等職務便利，及職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為有關單位和個人在企業經營、業務承攬、職務晉升等方面提供幫助。她2003年9月至前年12月，直接或通過他人非法收受上述單位和個人所送財物，共計折合1,905萬餘元（約2,035萬港元）。

法院認為，邊祥慧身為國家工作人員，利用職務便利為他人謀取利益，利用本人職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為他人謀取不當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。鑑於她到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，涉案違法所得及孳息已被全部追繳，她亦認罪認罰，依法可從輕處罰及從寬處理。