最高檢去年起訴貪污賄賂犯罪2.2萬多人　上升36.8%

最高人民檢察院周二（18日）表示，去年全國檢察機關起訴貪污賄賂犯罪2.2萬多人，同比上升36.8%。同年1至11月，全國檢察機關起訴行賄犯罪2,772人，同比上升20.2%。

去年全國檢察機關起訴濫用職權、玩忽職守等瀆職犯罪1,800多人。在參與深化重點領域腐敗治理，起訴國企職務犯罪3,000多人，金融領域職務犯罪1,200多人，能源領域職務犯罪500多人，基建工程領域職務犯罪1,400多人，圍繞行業性、系統性腐敗問題治理，制發社會治理類檢察建議1,600多份。繼與中央紀委國家監委聯合發布兩批次行賄犯罪典型案例後，最高檢還與最高人民法院聯合發布8宗依法懲治行賄犯罪典型案例、6宗追繳和糾正行賄所獲不正當利益典型案例。

在配合開展民生領域腐敗和鄉村振興領域腐敗問題整治方面，起訴醫療、教育、就業等民生領域職務犯罪3,000多人，同比上升1.6倍；起訴醫療領域職務犯罪1,800人；起訴鄉鎮、村組織人員職務犯罪1,200多人，同比上升48.5%。在嚴懲安全生產領域腐敗犯罪上，最高檢指導地方檢察機關對山西代縣礦工死亡瞞報事件、呂梁永聚煤業火災事故、江西新余「1·24」特大火災事故中涉嫌職務犯罪的31人提起公訴。