東方日報A1：律政司一罪兩控　變相放生5死車禍元兇

北角一輛保母車於2018年12月疑無拉手掣溜下斜路，肇事司機以身擋車不果，遭輾傷命危，保母車終撞入人群，釀成5死兩傷。司機於事後只被票控無拉妥手掣，並在2019年遭判處罰款2,000元及停牌半年。直至2022年死因庭研訊尾聲時，律政司才申請重新審視案件，肇事司機於同年被控危駕致死等共7罪。辯方質疑律政司事隔4年才起訴，令被告失去公平審訊權利，申請永久擱置聆訊。法官謝沈智慧昨頒裁決，下令永久擱置本案的程序，批准辯方的訟費申請。法官狠批控方陳詞斷章取義胡說八道，有誤導法庭之虞，表明會考慮作投訴。

律政司發言人回應本案指，律政司一直根據適用法律、相關證據及《檢控守則》行事，以中立和專業的態度處理檢控工作，以維持司法公義，又指會仔細研究法官裁決，然後決定是否需要跟進。

68歲被告吳耀宗，報稱是退休人士。他被控5項危險駕駛引致他人死亡罪，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告在2018年12月10日，在熙和街近英皇道（東行）交界在道路上危險駕駛一輛私家小巴，引致何玉珍（女，80歲）、梁洪（男，83歲）、陳瑞意（女，70歲）、楊文根（男，77歲）及Willy Yip（男，89歲，印尼華僑）死亡。被告另被控同日同地，危駕引致雷曉琪及盧永業的身體受嚴重傷害。

辯方早前申請永久擱置聆訊，指本案跟傳票控罪的證據大致相同，認為律政司濫用程序，令被告未能接受公平審訊。律政司則指死因研訊期間，律政司從證人供詞中得知證據似乎有增補，故再重新審視，並索取相關專家報告後，決定起訴危駕控罪。法官於判詞指，整件事件的始末都被附近許多閉路電視及車輛的行車紀錄儀記錄下來。對於案發當日所發生的事情，根本不可能有爭議。本案和傳票案件的案情都是出於同一事件的相同主要事實，唯一檢控的基礎，都是被告未有妥善固定小巴的停泊制動器。被告之前於傳票案件中承認的案情將會不公平地損害他於本案中的抗辯。控方應於首次檢控或最遲於首次檢控完結前，嚴謹地考慮作出適當的控罪。

法官其後花大篇幅批評控方的說法。法官指，控方將「事實證供」和「專家證供」混為一談，又將「一罪兩審」及「免受雙重損害」的原則及測試混淆。法官認為，明顯地，本案兩次檢控之間，事實證供沒有任何改變。唯一不同的是，控方要求專家審視早已存在的事實提供進一步意見，而這並不構成特別或特殊情況。一般而言，死因研訊是於所有刑事檢控程序完結後才會展開。控方亦從沒否認於死因研訊前完全沒意圖再作檢控。這已表明不會再作起訴。

對於控方指，不依賴亦不需依賴被告人於傳票案件中承認的事實，以支持危駕控罪的審訊。法官直斥陳詞令人咋舌，指出如法庭剔除被告承認的事實，控方根本沒有證供支持本案的檢控；專家亦沒有事實基礎提供意見。法官亦批評，控方部分陳詞搬字過紙，斷章取義，簡直荒謬、胡說八道，裁定兩次檢控均由「相同或大致相同事實」導致，控方亦無法證明有特別或特殊的情況繼續該檢控；因此第二次的檢控違反「免受雙重損害」原則，下令永久擱置本案的程序。法官在判決後，特意以跋文方式補充，指聆訊期間，控方援引明顯地完全無關或不適用的案例，還向法庭聲稱案例的「跋文」和「附錄意見」為案件的判決，有誤導法庭之虞。另外，法官亦關注，控方用了極之冒犯及嚴厲的用語批評辯方大律師，例如指稱辯方「混淆視聽」，這些批評全無基礎；法官直指其實是控方陳詞完全違反所有有關的法律原則，認為控方的行為並不合適。

案件編號：DCCC 1129/2022

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