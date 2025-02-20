正義難伸　律政司檢控決定屢激公憤

律政司執掌檢控大權，但近年多個檢控決定均引發爭議，甚至公憤。當中最矚目的一案是2020年2月14日，深井豪景花園有30多隻動物被人從高處掟落街，釀18死12傷，律政司卻宣布不檢控涉案的兩男；前年有清潔工人跌下電梯槽後死亡，律政司今年1月初又以證據不足而不作檢控，家屬、工會及團體都對律政司的決定大表不滿。

2023年4月25日，觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓發生奪命工業意外，一名清潔工人懷疑由電梯槽墮下，其後死亡。涉案的僱主和物業管理公司原被控違反《職業安全及健康條例》，但上月初律政司卻以「證據不足」撤控，死者家屬及工業傷亡權益會憤而向律政司發公開信，要求律政司交代原因，又對決定感詫異和不忿。律政司1月26日回覆指，案件證據顯示不再足以確保有合理機會定罪，就應停止檢控。死者家屬及工業傷亡權益會認為律政司決定不當，「如證人不收傳票、不出庭是否就沒有其他方法可做？」

此外，律政司的檢控決定亦被批評取易不取難。2016年，一名當時年僅20歲的青年將地址借予朋友以收取包裹，其後被發現包裹當中藏有逾一公斤可卡因，青年與友人同被控一項企圖販毒罪，其後該名青年罪成、被判監23年，青年的友人卻就該案撤控。青年服刑5年後，於2021年提出上訴，經審訊後得直。上訴庭在該案的判詞中表示，檢控方對案中多個疑點不聞不問，為求入罪，放生了案中參與度較高的人，反將參與度極低、甚至是無辜的人定罪，直斥檢控制度不理想。